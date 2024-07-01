Франция – Бельгия. Прогноз на матч чемпионата Европы (01.07.2024)

1719815963

вчера, 09:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке финалисту прошлого чемпионата мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа Бельгии принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.97.

Форма команд

Сборная Франции выглядит не лучшим образом после группового этапа и если хочет достичь вершины на этом турнире, самое время включаться. Подопечные Дидье Дешама заняли второе место в группе и попали на команду Бельгии, которая таже рассчитывает на высокие места. Букмекеры отдают предпочтение Мбаппе и компании, однако расслабляться в таком матче нельзя ни на минуту. Два последних матча Франции завершились ничьими с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

Сборная Бельгии доигрывала третий тур и любой пропущенный мяч оставил бы их за бортом турнира, поэтому футболистам и тренерскому штабу нужно переосмыслить свои выступления. Уже на первой стадии плей-офф их ждет соперник, который мог бы встретиться в финале и его проход стал бы большой победой и придал максимальную уверенность в собственных силах на будущие поединки. В прошлом туре группового этапа Бельги не смогла переиграть Украину (0:0), а ранее оказалась сильнее Румынии (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча Франции завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сборная Бельгии проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Франция считается фаворитом, но матч может пойти по разным сценариям. Тем не менее, предполагаем, что обе сборные смогут забить, поэтому рекомендуем такую ставку по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.