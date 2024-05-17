Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Хайденхайм» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

вчера, 22:27
Хайденхайм

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Кельн», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Хайденхайм» провел отличный сезон для новичка Бундеслиги и может удовлетворенным уйти на отдых перед следующим сезоном. Коллектив занимает девятое место с 39 баллами и отстает на три пункта от «Фрайбурга». Команда уже не сможет попасть в зону еврокубков, но болельщики все равно довольны текущим положение дел. Два последних матча «Хайденхайма» завершились ничьими с «Фрайбургом» (1:1) и «Майнцом» (1:1).

«Кельн» вырвал победу у прямого конкурента за выживание и имеет микроскопический шанс обойти «Унион» и попасть в стыковые матчи. «Козлы» идут на 17 месте с 27 пунктами и отстают на три балла от столичного соперника, поэтому только победа в своем матче и поражение конкурента могут изменить ситуацию. В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» переиграл «Унион» (3:2), а ранее сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из семи последних матчей «Хайденхайма» завершились вничью
  • Семь из восьми последних выездных поединков «Кельна» закончились ничейным результатом
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды по ее итогам поделят очки, ведь обе много раз заканчивали свои поединки без определения победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 