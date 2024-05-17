«Хайденхайм» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

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вчера, 22:27

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Кельн», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Хайденхайм» провел отличный сезон для новичка Бундеслиги и может удовлетворенным уйти на отдых перед следующим сезоном. Коллектив занимает девятое место с 39 баллами и отстает на три пункта от «Фрайбурга». Команда уже не сможет попасть в зону еврокубков, но болельщики все равно довольны текущим положение дел. Два последних матча «Хайденхайма» завершились ничьими с «Фрайбургом» (1:1) и «Майнцом» (1:1).

«Кельн» вырвал победу у прямого конкурента за выживание и имеет микроскопический шанс обойти «Унион» и попасть в стыковые матчи. «Козлы» идут на 17 месте с 27 пунктами и отстают на три балла от столичного соперника, поэтому только победа в своем матче и поражение конкурента могут изменить ситуацию. В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» переиграл «Унион» (3:2), а ранее сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из семи последних матчей «Хайденхайма» завершились вничью

Семь из восьми последних выездных поединков «Кельна» закончились ничейным результатом

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды по ее итогам поделят очки, ведь обе много раз заканчивали свои поединки без определения победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.