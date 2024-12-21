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«Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (21.12.2024)

21 декабря 2024, 10:08
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Боруссии» М оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Германия. Бундеслига 2024/2025
Хоффенхайм
Боруссия
НичьяНичьяПроигрышВыигрышНичья
1 : 2
завершен
21 декабря 2024, 17:30
суббота
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрышНичья

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Хоффенхайм» проводит очень слабый отрезок в чемпионате, где за пять туров набрал пять очков. Команда опустилась на 14 место с 14 баллами и вряд ли может в данный момент претендовать на зону еврокубков. В матче с такой же нестабильной «Боруссией» М, хозяева постараются одержать победу, чтобы сократить отставание и возможно дать себе мотивационный толчок, чтобы начать исправлять ситуацию. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились ничьими с «Боруссией» Дортмунд (1:1) и ФКСБ (1:1) в Лиге Европы.

«Боруссия» М выступает более успешнее, чем нынешний соперник, но на зону еврокубков коллектив пока не наиграл. Команда располагается на 11 месте и набрал 21 балл, уступая сразу двум соперникам лишь по дополнительным показателям. В матче с «Хоффенхаймом» гости определенно рассчитывают на набранные баллы. В прошлом туре «Боруссия» М разгромила «Хольштайн» (4:1), а ранее сыграла вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Хоффенхайм» сыграл вничью три из четырех домашних поединков за последнее время
  • «Боруссия» М выиграла четыре последних матча с «Хоффенхаймом» из пяти

Прогноз

«Хоффенхайм» имеет не лучшую статистику с «Боруссией» М и проигрывает большинство поединков. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
21 декабря 2024 в 11:40
Сейчас командам нужны очки, чтобы решать разные задачи, так что нас ждет боевой футбол, в котором стоит уверенно говорить о том, что взаимными усилиями команды способны нам помочь в пробитии ставки ТБ 2,5 на эту игру.
Гость
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