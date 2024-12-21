«Хольштайн» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.12.2024)

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21 декабря 2024, 09:57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Аугсбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.89. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.91. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

У «Хольштайна» огромные проблемы в Бундеслиге, которые необходимо начинать исправлять уже сейчас. Команда идет на предпоследнем месте с пятью баллами и от ближайшего соперника отстает уже на пять пунктов. Если подобные результаты будут продолжаться, то образуется сложная ситуацию, где шансы на спасение будут минимальны. Два последних матча «Хольштайна» завершились крупным поражением от «Боруссии» М (1:4) и неудачей с «РБ Лейпциг» (0:2).

«Аугсбург» не лучшим образом выглядит в последних матчах и совершенно логично опускается все ниже по турнирной таблице. Команда занимает 13 место с 16 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Гостям важно выиграть на выезде у аутсайдера и понемногу вернуть уверенность в своих силах перед более сложными встречами. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Байеру» (0:2), а ранее поделил очки на выезде с «Айнтрахтом» (2:2).

Информация для ставок

«Хольштайн» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В единственной личной встрече сильнее оказался «Аугсбург» с минимальным счетом (1:0)

Прогноз

«Хольштайн» играет очень слабо и вряд ли за одну неделю команда сможет что-либо изменить. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу «Аугсбурга» по коэффициенту 2.35.