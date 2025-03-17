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Хорватия — Франция. Прогноз на матч чемпионата Европы (20.03.2025)

сегодня, 18:27
Франция

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Франции, и предлагают коэффициент на их победу – 2.1. Поверить в успех Хорватии можно по 3.75. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Лига наций 2024/2025
Хорватия
Франция
НичьяПроигрышНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
20 марта 2025, 22:45
четверг
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.793.332.10
Pari 3.80 3.40 2.10
Мелбет 3.80 3.35 2.10

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.85.

Форма команд

Сборная Хорватии проиграла конкуренцию Португалии, но смогла занять второе место, обойдя на один пункт Шотландию. Команде будет противостоять один из самых сильных соперников в лице Франции, которая старается выиграть любой турнир, где принимает участие. На своем поле хорватские футболисты постараются порадовать болельщиков хорошим результатом. Два последних матча Хорватии завершились ничьей с Португалией (1:1) и поражением от Шотландии (0:1).

Сборная Франции на позитивной ноте завершила групповой турнир и благодаря победе над Италией (3:1) финишировала на первом месте. Теперь коллективу предстоит непростой выезд в Хорватию на первый матч 1/4 финала, однако гости являются фаворитами и постараются уже в первом поединке обзавестись преимуществом. В еще одной недавней встрече сборная Франции сыграла вничью с Израилем (0:0).

Информация для ставок

  • Сборная Франции проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Хорватия не проигрывает на своем поле уже восемь поединков подряд
  • Три из четырех матчей Франции и Хорватии закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Матч очень важный для каждой из команд и определять победителя очень рискованно. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.49 1.87 2.00 1.48 2.75
Pari 1.85 1.98
Мелбет 2.65 1.50 1.86 1.98 1.48 2.70
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:37
Можно заиграть на гол от хозяев поля... ИТБ1 (1)
Гость
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