Хорватия — Франция. Прогноз на матч чемпионата Европы (20.03.2025)

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сегодня, 18:27

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Франции, и предлагают коэффициент на их победу – 2.1. Поверить в успех Хорватии можно по 3.75. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.85.

Форма команд

Сборная Хорватии проиграла конкуренцию Португалии, но смогла занять второе место, обойдя на один пункт Шотландию. Команде будет противостоять один из самых сильных соперников в лице Франции, которая старается выиграть любой турнир, где принимает участие. На своем поле хорватские футболисты постараются порадовать болельщиков хорошим результатом. Два последних матча Хорватии завершились ничьей с Португалией (1:1) и поражением от Шотландии (0:1).

Сборная Франции на позитивной ноте завершила групповой турнир и благодаря победе над Италией (3:1) финишировала на первом месте. Теперь коллективу предстоит непростой выезд в Хорватию на первый матч 1/4 финала, однако гости являются фаворитами и постараются уже в первом поединке обзавестись преимуществом. В еще одной недавней встрече сборная Франции сыграла вничью с Израилем (0:0).

Информация для ставок

Сборная Франции проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Хорватия не проигрывает на своем поле уже восемь поединков подряд

Три из четырех матчей Франции и Хорватии закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Матч очень важный для каждой из команд и определять победителя очень рискованно. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.