«Интер» Майами — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

1716978719

вчера, 13:31

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают хозяевам, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48. Рискнуть на триумф «Атланты» можно за 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Интер» Майами на данный момент является лидером своей конференции и после 16 туров набрал 34 балла. Команда опережает на один пункт «Цинцинати», но соперник сыграл на игру меньше и может обойти конкурента. В домашней игре с «Атлантой», хозяевам важно добыть победу, чтобы не отставать в борьбе с прямыми конкурентами. Два последних поединка «Интера» Майами завершились выездной победой над «Ванкувером» (2:1) и успех в игре с «ДС Юнайтед» (1:0).

«Атланта» пока не радует результатами и даже не входит в зону плей-офф. Команда занимает 12 место в восточной конференции с 13 баллами и на пять пунктов отстает от девятого места, которое дает путевку в плей-офф. В матче с лидером своей конференции сложно представить, что гости смогу добыть победу, но даже ничья стала бы хорошим достижением. В прошлом туре «Атланта» на своем поле уступила « ФК Лос-Анджелес» (0:1), а ранее поделила очки с «Нэшвиллом» (1:1).

Информация для ставок

«Интер» Майами выиграл семь из десяти последних матчей в МЛС

«Атланта» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд в основное время

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

«Интер» Майами на данный момент выглядит увереннее своего соперника, и мы предполагаем, что клуб сможет добиться результата на своем стадионе. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.