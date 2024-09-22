«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 18:52

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.73. Поверить в успех «Милана» можно по коэффициенту 5.2. На ничью в матче можно поставить по 3.9.

Также в букмекерской конторе Пари можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 2.15. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Интер» может быть доволен собой, ведь в первом туре Лиги чемпионов выстоял выездную ничью с «Интером» (0:0). В чемпионате миланский клуб уже дважды терял очки, но не проигрывал и после четырех туров набрал восемь пунктов, но в случае победы может выйти на 1-2 место в таблице. «Милан» всегда являлся для хозяев принципиальным соперником, поэтому в мотивации футболистов «Интера» не стоит сомневаться. Два последних матча в Серии А «черно-синих» завершились ничьей с «Монцой» (1:1) и разгромом «Аталанты» (4:0).

«Милан» переживает не лучшие времена, а главному тренеру Пауло Фонсеки руководство дало последний шанс в этой игре, ведь поражение от «Интера» заставит тренера уйти в отставку. Команда идет только на 12 месте с пятью баллами и постарается помешать принципиальному сопернику набрать три балла. В прошлой игре Лиги чемпионов «Милан» уступил на своем поле «Ливерпулю» (1:3), а ранее разгромил в чемпионате «Венецию» (4:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл лишь одну встречу из пяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл семь из десяти домашних поединков

«Интер» выиграл шесть поединков подряд с «Миланом»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе хозяева смогут набрать три очка. Сделать ставку на победу миланского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.