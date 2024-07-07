«Интернасьонал» – «Васку да Гама». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (08.07.2024)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом в матче принято считать «Интернасьонал», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Выбрать успех «Васку Да Гама» можно за 7, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.
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1 : 2
завершен
08 июля 2024, 00:00
понедельник
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Интернасьонал» в последних матчах не побеждал, что определенно повлияло на турнирное положение команды. Сейчас коллектив располагается на 10 месте с 19 баллами и от шестого места отстает на три пункта. В домашней встрече с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев нужна только победа, чтобы стабилизировать свое положение. Два последних матча «Интернасьоналя» завершились ничьей с «Флуминенсе» (1:1) и миром с «Криусимой» (1:1).
«Васку да Гама» играет очень нестабильно и заслуженно занимает лишь 14 место в турнирной таблице. Коллектив набрал 14 баллов и отстает от двух ближайших соперников на два пункта. Чтобы не опуститься ниже, команде необходимо цепляться за очки в каждом поединке и этот не является исключением. В прошлом туре «Васку да Гама» обыграл «Форталезу» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Ботафого» (1:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Интернасьоналя» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Васку Да Гама» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Интернасьонал» выиграл четыре последних поединка у «Васко да Гамы»
Прогноз
«Интернасьонал» имеет огромное преимущество над соперником и на своем поле обязан набирать очки. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.