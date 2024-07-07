«Интернасьонал» – «Васку да Гама». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (08.07.2024)

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07 июля 2024, 14:12

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Интернасьонал», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Выбрать успех «Васку Да Гама» можно за 7, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Интернасьонал» в последних матчах не побеждал, что определенно повлияло на турнирное положение команды. Сейчас коллектив располагается на 10 месте с 19 баллами и от шестого места отстает на три пункта. В домашней встрече с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев нужна только победа, чтобы стабилизировать свое положение. Два последних матча «Интернасьоналя» завершились ничьей с «Флуминенсе» (1:1) и миром с «Криусимой» (1:1).

«Васку да Гама» играет очень нестабильно и заслуженно занимает лишь 14 место в турнирной таблице. Коллектив набрал 14 баллов и отстает от двух ближайших соперников на два пункта. Чтобы не опуститься ниже, команде необходимо цепляться за очки в каждом поединке и этот не является исключением. В прошлом туре «Васку да Гама» обыграл «Форталезу» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Ботафого» (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Интернасьоналя» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Васку Да Гама» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интернасьонал» выиграл четыре последних поединка у «Васко да Гамы»

Прогноз

«Интернасьонал» имеет огромное преимущество над соперником и на своем поле обязан набирать очки. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.