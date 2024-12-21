«Ипсвич» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

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21 декабря 2024, 07:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «сорок» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.72. Ничейный результат котируется по 4.05, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Ипсвич» очень сложно адаптируется в нынешнем сезоне к АПЛ и на данный момент пребывает в зоне вылета. Команда занимает 18 место с 12 баллами и от ближайшего соперника отстает на два пункта. Ситуация не критичная, однако хозяевам важно регулярно набирать очки, чтобы иметь шансы покинуть опасное место в таблице. Два последних матча «Ипсвича» завершились выездной победой над «Вулверхэмптоном» (2:1) и поражением от «Борнмута» (1:2).

«Ньюкасл Юнайтед» не очень хорошо отыгрывает последние выездные поединки, а текущее 12 место команды вряд ли может устроить болельщиков, после последних двух сезонов. «Сороки» набрали 23 очка и от седьмого места отстают всего на два пункта, поэтому максимально заинтересованы в победе. В прошлом туре АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» одолел «Брентфорд» (3:1), а ранее разгромил и «Лестер» (4:0).

Информация для ставок

«Ипсвич» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

«Ипсвич» проиграл два из пяти последних матчей «сорокам» при одной победе

Прогноз

Предполагаем, что оба коллектива не будут сильно рисковать, что выльется в малорезультативную игру. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мостбет.