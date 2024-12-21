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«Ипсвич» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

21 декабря 2024, 07:10
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «сорок» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.72. Ничейный результат котируется по 4.05, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

Англия. Премьер-Лига 2024/2025
Ипсвич
Ньюкасл Юнайтед
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
0 : 4
завершен
21 декабря 2024, 18:00
суббота
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Ипсвич» очень сложно адаптируется в нынешнем сезоне к АПЛ и на данный момент пребывает в зоне вылета. Команда занимает 18 место с 12 баллами и от ближайшего соперника отстает на два пункта. Ситуация не критичная, однако хозяевам важно регулярно набирать очки, чтобы иметь шансы покинуть опасное место в таблице. Два последних матча «Ипсвича» завершились выездной победой над «Вулверхэмптоном» (2:1) и поражением от «Борнмута» (1:2).

«Ньюкасл Юнайтед» не очень хорошо отыгрывает последние выездные поединки, а текущее 12 место команды вряд ли может устроить болельщиков, после последних двух сезонов. «Сороки» набрали 23 очка и от седьмого места отстают всего на два пункта, поэтому максимально заинтересованы в победе. В прошлом туре АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» одолел «Брентфорд» (3:1), а ранее разгромил и «Лестер» (4:0).

Информация для ставок

  • «Ипсвич» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ипсвич» проиграл два из пяти последних матчей «сорокам» при одной победе

Прогноз

Предполагаем, что оба коллектива не будут сильно рисковать, что выльется в малорезультативную игру. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
21 декабря 2024 в 09:33
Поставлю на победу "сорок" на классе в этом матче. По составу и игровому опыту они соперника превосходят, качество и глубина состава также на стороне Ньюкасла, который в последние недели раззабивался много, а оборону Ипсвича надежной не назовешь (пропускают в 12-ти матчах кряду), тогда как и дома "трактористы" смотрятся слабее, чем на выезде, учитывая, что ни разу еще не побеждали.

Если гости хотят вступить в гонку за еврокубки и Лигу Чемпионов, то победа в Ипсвиче на классе - обязательный атрибут этого заявления, который, надеюсь, они претворят в жизнь.
4m4h5kq2ycrk
4m4h5kq2ycrk
21 декабря 2024 в 08:16
Несмотря на статус фаворита у "Ньюкасла", их нестабильная игра на выезде и проблемы "Ипсвича" в обороне могут привести к осторожному подходу обеих команд. Это увеличивает вероятность низкой результативности встречи, что оправдывает ставку на ТМ 2.5.
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