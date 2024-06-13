Италия — Албания — прогноз на матч и доступные варианты ставок

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13 июня 2024, 19:26

Котировки на матч

Форма команд

Среди последних пяти матчей (включая один из прошлого чемпионата) у Италии три выигрыша и две ничьи. Крайняя встреча произошла со сборной Боснии и Герцеговины и закончилась со счетом 1:0. А вот матч с Турцией завершился с результатом 0:0.

У Албании два последних матча закончились триумфом, а именно, игра с Азербайджаном с результатом 3:1 и встреча с Лихтенштейном со счетом 3:0. Последний матч закончившийся поражением был в конце марта со Швецией, 1:0 в пользу второй.

Информация для ставок

Италия побеждала Албанию на всех междусобойчиках, которые были между ними.

Последняя встреча сборных произошла в 2022-м году и заклнчилась со счетом 3:1 в пользу итальянцев.

Единственный раз, когда Албания забила гол был в последний междусобойчик.

Прогноз

Итальянская сборная очевидно сильнее албанской, это показывают встречи команд. Рекомендуем поставить на победу Италии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.45.