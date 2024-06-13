Италия — Албания — прогноз на матч и доступные варианты ставок

Котировки на матч
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Победа Италии сыграет в 1.45- : -сегодня, 22:00
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На ничью дают — 4.67
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Триумф Албании — 9.00
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Тотал больше 3.5 — 3.56
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Тотал меньше — 1.25
Форма команд
Среди последних пяти матчей (включая один из прошлого чемпионата) у Италии три выигрыша и две ничьи. Крайняя встреча произошла со сборной Боснии и Герцеговины и закончилась со счетом 1:0. А вот матч с Турцией завершился с результатом 0:0.
У Албании два последних матча закончились триумфом, а именно, игра с Азербайджаном с результатом 3:1 и встреча с Лихтенштейном со счетом 3:0. Последний матч закончившийся поражением был в конце марта со Швецией, 1:0 в пользу второй.
Информация для ставок
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Италия побеждала Албанию на всех междусобойчиках, которые были между ними.
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Последняя встреча сборных произошла в 2022-м году и заклнчилась со счетом 3:1 в пользу итальянцев.
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Единственный раз, когда Албания забила гол был в последний междусобойчик.
Прогноз
Итальянская сборная очевидно сильнее албанской, это показывают встречи команд. Рекомендуем поставить на победу Италии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.45.