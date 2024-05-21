«Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (23.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 1.75. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85.
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завтра, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Кальяри» выиграл важнейшую игру в прошлом туре на выезде с «Сассуоло» и обеспечил себе место в элитном дивизионе на следующий сезон. Команда занимает 15 место с 36 баллами и отстает на один пункт сразу от двух соперников. В домашней игре с «Фиорентиной» хозяева постараются порадовать болельщиков победой, но и соперник имеет определенную мотивацию, поэтому будет непросто. В еще одной недавней встрече «Кальяри» крупно проиграл на выезде «Милану» (1:5).
«Фиорентина» удерживает восьмое место, которое дает ей право принять участие в Лиги конференции и команда не хочет надеяться лишь на победу в финале этого розыгрыша, иначе можно остаться ни с чем. На данный момент клуб из Флоренции имеет в своем активе 54 балла и опережает на один пункт «Торино». Гостям нужна победа, чтобы сохранить свою позицию и не смотреть на результаты конкурентов. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Наполи» на своем поле (2:2) и победой над «Монцой» (2:1).
Информация для ставок
- «Кальяри» смог одержать четыре победы в десяти поединках
- «Фиорентина» выиграла только две встречи на выезде из десяти последних
- «Кальяри» проиграл три из пяти последних встреч «Фиорентине»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Фиорентина» имеет четкую задачу на заключительный тур сезона и постараются ее выполнить, расходуя минимум энергии. Предлагаем поставить на победу клуба из Флоренции по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.