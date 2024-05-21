«Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (23.05.2024)

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вчера, 22:10

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 1.75. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Кальяри» выиграл важнейшую игру в прошлом туре на выезде с «Сассуоло» и обеспечил себе место в элитном дивизионе на следующий сезон. Команда занимает 15 место с 36 баллами и отстает на один пункт сразу от двух соперников. В домашней игре с «Фиорентиной» хозяева постараются порадовать болельщиков победой, но и соперник имеет определенную мотивацию, поэтому будет непросто. В еще одной недавней встрече «Кальяри» крупно проиграл на выезде «Милану» (1:5).

«Фиорентина» удерживает восьмое место, которое дает ей право принять участие в Лиги конференции и команда не хочет надеяться лишь на победу в финале этого розыгрыша, иначе можно остаться ни с чем. На данный момент клуб из Флоренции имеет в своем активе 54 балла и опережает на один пункт «Торино». Гостям нужна победа, чтобы сохранить свою позицию и не смотреть на результаты конкурентов. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Наполи» на своем поле (2:2) и победой над «Монцой» (2:1).

Информация для ставок

«Кальяри» смог одержать четыре победы в десяти поединках

«Фиорентина» выиграла только две встречи на выезде из десяти последних

«Кальяри» проиграл три из пяти последних встреч «Фиорентине»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Фиорентина» имеет четкую задачу на заключительный тур сезона и постараются ее выполнить, расходуя минимум энергии. Предлагаем поставить на победу клуба из Флоренции по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.