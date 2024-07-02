Коста-Рика – Парагвай. Прогноз матча на кубок Америки (03.07.2024)

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вчера, 13:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются парагвайцы. Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.93. Победа сборной Коста-Рики оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Сборная Коста-Рики после двух туров набрала лишь один балл и вряд ли сможет догнать ушедших вперед конкурентов, но не пустить вперед Парагвай ей вполне по силам. Для этого нужно как минимум не проиграть матч на своем стадионе, а в свою очередь это приблизит к лидера. В прошлом туре сборная Коста-Рики крупно уступила Колумбии (0:3), а ранее разошлась миром с Бразилией (0:0).

Парагвай и вовсе проиграл обе встречи в группе с общим счетом (2:6). Команда на данный момент не способна конкурировать с более сильными коллективам, однако в игре с Коста-Рикой считается фаворитом. Победа в этой встрече добавит настроения футболистам и болельщикам и возможно немного вернет уверенность в своих силах. Два последних поединка Парагвая завершились поражениями от Бразилии (1:4) и Колумбии (1:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей Коста-Рики завершились исходом «обе забьют — нет»

Парагвай проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сборные обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Сборная Парагвая должна собраться с силами и обыграть соперника, ведь команда все же превосходит оппонента по подбору игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу Парагвая в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.