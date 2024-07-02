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Коста-Рика – Парагвай. Прогноз матча на кубок Америки (03.07.2024)

вчера, 13:15
Парагвай

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются парагвайцы. Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.93. Победа сборной Коста-Рики оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Сборная Коста-Рики после двух туров набрала лишь один балл и вряд ли сможет догнать ушедших вперед конкурентов, но не пустить вперед Парагвай ей вполне по силам. Для этого нужно как минимум не проиграть матч на своем стадионе, а в свою очередь это приблизит к лидера. В прошлом туре сборная Коста-Рики крупно уступила Колумбии (0:3), а ранее разошлась миром с Бразилией (0:0).

Парагвай и вовсе проиграл обе встречи в группе с общим счетом (2:6). Команда на данный момент не способна конкурировать с более сильными коллективам, однако в игре с Коста-Рикой считается фаворитом. Победа в этой встрече добавит настроения футболистам и болельщикам и возможно немного вернет уверенность в своих силах. Два последних поединка Парагвая завершились поражениями от Бразилии (1:4) и Колумбии (1:2).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей Коста-Рики завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Парагвай проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Сборные обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Сборная Парагвая должна собраться с силами и обыграть соперника, ведь команда все же превосходит оппонента по подбору игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу Парагвая в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.

Все комментарии
g4ptkasjuvzf
g4ptkasjuvzf
вчера в 18:45
Фаворитом в этом матче считаются парагвайцы. Однако стоит учесть, что сборная Коста-Рики также имеет шансы на успех.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:19
Коста-Рика выдержала в первом туре натиск бразильцев, и ничью 0:0 добыла. Во втором матче с колумбийцами совладать уже не получилось. У парагвайцев все куда более печально, обе встречи стартовые проиграли. Ну и вообще результаты парагвайцев просаживаются активно за последние годы, и та же Коста-Рика куда более предпочтительно смотрится. В данной встрече не соглашусь с букмекерами которые парагвайцев выставляют фаворитами. Свой выбор остановлю на варианте: 1Х.
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