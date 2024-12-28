«Лацио» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (28.12.2024)

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28 декабря 2024, 15:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 3. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Аталанты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.98. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Лацио» выглядит очень хорошо в последних матчах, если за скобки вынести недавнее поражение от «Интера» (0:6). Команда заслуженно идет на четвертом мете в Серии А и набрала 34 очка, что на шесть пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. В случае победы над «Аталантой», у римлян будут шансы сократить разрыв от лидера, а возможно и подняться выше, в случае ошибок конкурентов. Еще два недавних матча «Лацио» завершились победами над «Лечче» (2:1) и «Аяксом» (3:1).

Клуб из Бергамо выигрывает матч за матчем, а единственное поражение за последние месяцы было в равной борьбе с мадридским «Реалом» (2:3). «Аталанта» продолжает лидировать в чемпионате с 49 баллами и опережает ближайшего соперника всего на два очка, поэтому также нуждается в победе. В прошлой игре «Аталанта» добилась победы с «Эмполи» (3:2), а ранее разгромила в кубке Италии «Чезену» (6:1).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» выиграла восемь последних матчей подряд на выезде

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мостбет.