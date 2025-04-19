«Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.04.2025)

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сегодня, 10:34

Ставки букмекеров

«Атлетико» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.57. В то время на победу «Лас-Пальмаса» коэффициент составляет 6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.8. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно всего по коэффициенту 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Лас-Пальмас» проводит не лучший сезон и на данный момент занимает 18 место с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на 1 пункт. В очередном поединке команда попробует добиться положительного результата, чтобы подняться вверх на несколько позиций. Два последних матча «Лас-Пальмаса» завершились поражением от «Реал Сосьедада» (3:1) и победой над «Хетафе» (3:1).

«Атлетико» занимает место в таблице значительно выше и располагается на 3 месте с 63 баллами, отставая от «Реала» на 3 очка. Команда еще претендует на чемпионский титул, но в целом главной задачей сейчас является выбить со второго места «Реал» и забрать «серебро». В прошлых играх «Атлетико» обыграл с «Севилью» (2:1) и «Вальядолид» (4:2).

Информация для ставок

Из последних 14 матчей, «Лас-Пальмас» выиграл лишь один раз

«Атлетико» пропускал в каждом из 8 недавних встреч

Лас Пальмас пропускал в трёх из пяти последних матчах между клубами не менее пяти мячей за игру

Прогноз

Обе команды практически в каждом матче забивают минимум 1 гол, и этот поединок наверняка не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.