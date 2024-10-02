«Ливерпуль» — «Болонья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

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02 октября 2024, 18:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа «Болоньи» оценивается по коэффициенту 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Ливерпуль» идет в группе лидеров АПЛ , выиграл первый тур Лиги чемпионов и в целом чувствует себя замечательно на старте сезона. Команда занимает первое место в чемпионате Англии с 16 баллами и опережает ближайшего соперника на один балл. Любой результат кроме победы не устроит хозяев, ведь они стремятся в топ-8 по итогам основного этапа. В прошлом туре АПЛ «красные» на выезде обыграли «Вулверхэмптон» (2:1).

Большинство последних матчей «Болоньи» были сыграны вничью и это не способствует продвижению команды в турнирах. Сейчас коллектив располагается лишь на 13 месте с семью баллами и нуждается в изменениях. В игре с «Ливерпулем» на выезде глупо было бы рассчитывать на очки, но в футболе случается всякое. В последнем туре «Болонья» упустила победу с «Аталантой» (1:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Болоньи» завершились ничейным результатом

Два последних поединка между клубами закончились успехом английского клуба

Прогноз

«Ливерпуль» играет на своем стадионе и будет иметь максимальное преимущество, которое сможет превратить в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на ИТБ «Ливерпуля» больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82.