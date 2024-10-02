«Ливерпуль» — «Болонья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа «Болоньи» оценивается по коэффициенту 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.
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2 : 0
завершен
02 октября 2024, 22:00
среда
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.
Форма команд
«Ливерпуль» идет в группе лидеров АПЛ, выиграл первый тур Лиги чемпионов и в целом чувствует себя замечательно на старте сезона. Команда занимает первое место в чемпионате Англии с 16 баллами и опережает ближайшего соперника на один балл. Любой результат кроме победы не устроит хозяев, ведь они стремятся в топ-8 по итогам основного этапа. В прошлом туре АПЛ «красные» на выезде обыграли «Вулверхэмптон» (2:1).
Большинство последних матчей «Болоньи» были сыграны вничью и это не способствует продвижению команды в турнирах. Сейчас коллектив располагается лишь на 13 месте с семью баллами и нуждается в изменениях. В игре с «Ливерпулем» на выезде глупо было бы рассчитывать на очки, но в футболе случается всякое. В последнем туре «Болонья» упустила победу с «Аталантой» (1:1).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Болоньи» завершились ничейным результатом
- Два последних поединка между клубами закончились успехом английского клуба
Прогноз
«Ливерпуль» играет на своем стадионе и будет иметь максимальное преимущество, которое сможет превратить в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на ИТБ «Ливерпуля» больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82.