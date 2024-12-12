«Лудогорец» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги Европы (12.12.2024)

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12 декабря 2024, 07:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является « АЗ Алкмар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Лудогорца» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Лудогорец» является одним из аутсайдеров турнира и набрал всего два очка за пять туров Лиги Европы. Команда занимает 33 место и пробиться в плей-офф шансов очень мало. Только победы в трех оставшихся турах могут сделать чудо, но такое условие выглядит слишком фантастично. В двух последних поединках болгарский клуб уверенно обыграл «Ботев» Пловдив (3:0) и разгромил на выезде «Арда» (4:0).

« АЗ Алкмар» имеет ситуацию немного получше, но также еще ничего себе не гарантировал. В активе клуба семь очков, что позволяет занимать 19 место. В выездной встрече с аутсайдером турнира от коллектива из Нидерландов ждут важной победы, которая гарантированно продвинет его вверх по турнирной таблице. В прошлом туре « АЗ Алкмар» на своем поле обыграл «Аякс» (2:1), а ранее одолел «Хераклес» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей « АЗ Алкмар» завершились исходом «обе забьют»

Алкмар» завершились исходом «обе забьют» «Лудогорец» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Клуб из Нидерландов проиграл четыре из пяти последних поединков на выезде

Прогноз

В этой встрече сценарий определить очень сложно, поэтому предлагаем поверить в малорезультативный футбол. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.