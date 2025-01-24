«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (25.01.2025)

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24 января 2025, 02:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 2. Поставить на гостей можно за 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Манчестер Сити» до сих пор не вышел из кризиса, хотя просветы в игре команды определенно присутствуют. «Горожане» на данный момент занимают пятое место с 38 баллами и отстают на два пункта от «Челси». Коллектив играет на своем поле и в матче с принципиальным соперником будет стараться забыть о своих проблемах, чтобы в случае победы обойти «Челси». В прошлой игре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл на выезде « ПСЖ » (2:4), а ранее разгромил в АПЛ «Ипсвич» (6:0).

«Челси» также не показывает стабильных результатов, но не выпадает из общей группы лидеров. «Синие» располагаются на четвертом месте с 40 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В случае победы над «Манчестер Сити», гости смогут оторваться от прямого конкурента и возможно приблизиться к впереди идущим соперникам. В прошлой игре «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1), а ранее поделил очки с «Борнмутом» (2:2).

Информация для ставок

«Челси» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах на своем поле

Четыре последних встречи из шести между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Горожане» выиграли четыре из шести последних матчей у «Челси»

Прогноз

«Манчестер Сити» с трудом даются победы, однако в этот раз команда наверняка сможет переиграть соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Пари.