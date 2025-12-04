«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (4.12.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев составляет 1.48. Поставить на «Вест Хэм» можно за 6.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.85.
|
- : -
сегодня, 23:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» играет свой матч одним из последних в этом туре и сейчас занимает девятое место с 21 баллом, но имеет игру в запасе. Победа хозяев над одним из аутсайдеров позволит «красным дьяволом» продвинуться выше по таблице на 2-3 позиции, однако с такой нестабильной игрой, трех пунктов придется еще добиваться. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой на выезде над «Кристал Пэлас» (2:1) и неудачей на своем поле с «Эвертоном» (0:1).
«Вест Хэм» предпринимает попытки вытащить себя из зоны вылета, но пока еще не до конца выполнил свою задачу. «Молотобойцы» располагаются на 18 месте с 11 баллами и нуждаются в серьезных изменениях, которые со временем должны повлиять на результаты. Любые набранные очки в предстоящей игре на выезде будут хорошим итогом для гостей. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Ливерпуля» (0:2) и ничьей с «Борнмутом» (2:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Вест Хэм» выиграл лишь три поединка на выезде из десяти последних
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» стал играть более стабильнее и на своем поле с одним из аутсайдеров просто обязан справиться. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.