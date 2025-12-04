«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (4.12.2025)

1764796711

сегодня, 00:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев составляет 1.48. Поставить на «Вест Хэм» можно за 6.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.85.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» играет свой матч одним из последних в этом туре и сейчас занимает девятое место с 21 баллом, но имеет игру в запасе. Победа хозяев над одним из аутсайдеров позволит «красным дьяволом» продвинуться выше по таблице на 2-3 позиции, однако с такой нестабильной игрой, трех пунктов придется еще добиваться. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой на выезде над «Кристал Пэлас» (2:1) и неудачей на своем поле с «Эвертоном» (0:1).

«Вест Хэм» предпринимает попытки вытащить себя из зоны вылета, но пока еще не до конца выполнил свою задачу. «Молотобойцы» располагаются на 18 месте с 11 баллами и нуждаются в серьезных изменениях, которые со временем должны повлиять на результаты. Любые набранные очки в предстоящей игре на выезде будут хорошим итогом для гостей. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Ливерпуля» (0:2) и ничьей с «Борнмутом» (2:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл лишь три поединка на выезде из десяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» стал играть более стабильнее и на своем поле с одним из аутсайдеров просто обязан справиться. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.