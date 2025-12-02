«Унион» — «Бавария». Прогноз на матч кубка Германии (3.12.2025)

1764706454

вчера, 23:14

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.25. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 10. Ничью можно выбрать по 6.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Унион» в прошлой игре прервал довольно длительную серию без поражений, но сейчас в голове футболистов мысли о кубковом матче с «Баварией». Около месяца назад столичный клуб уже заставлял «Баварию» отыгрываться в чемпионате, но встреча 1/8 кубка страны будет более сложной, ведь соперник наверняка сделал выводы по той игре. В прошлом матче «Унион» проиграл на своем поле «Хайденхайму» (1:2), а ранее переиграл на выезде «Санкт-Паули» (1:0).

«Бавария» уже проиграла первый матч в сезоне и груз обновления рекорда с команды спал. Тем не менее, мюнхенский клуб очень давно не выигрывал кубок Германии и в нынешнем сезоне хочет это исправить. Гости являются большими фаворитами в этой игре и если не придумают себе проблемы, то обязаны проходить в четвертьфинал. Два последних матча «Бавария» обыграла «Санкт-Паули» (3:1), а в Лиге чемпионов уступила «Арсеналу» (1:3).

Информация для ставок

«Унион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Унионом»

Прогноз

Предполагаем, что в первом тайме никто не будет рисковать и вполне вероятно болельщики не увидят голов. Рекомендуем сделать ставку на ничью в первом тайме по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Мостбет.