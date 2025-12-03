«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764711912

сегодня, 00:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Германии «Гамбург» – «Хольштайн Киль», который состоится 3 декабря 2025 года.

«Гамбург»

Команда играет в кубке Германии в статусе представителя Бундеслиги, но хорошо знает своего соперника, с которым много играла во втором дивизионе. «Гамбург» борется за выживание в чемпионате Германии и выглядит неплохо, но в кубке страны у футболистов будет совершенно другой настрой, а если они пройдут соперника, то выйдут уже в четвертьфинал, что можно определенно считать успехом.

30 ноября «Гамбург» обыграл на своем поле «Штутгарт» (2:1), а 22 числа на выезде уступил «Аугсбургу» (0:1).

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» совсем недавно играл в Бундеслиге, но вылетел вновь во второй дивизион и в этот раз вряд стоит рассчитывать увидеть возвращение команды, ведь она идет лишь на 15 месте. В игре кубка Германии с «Гамбургом», коллективу придется играть на выезде и это осложняет ситуацию. Однако, если гости смогут удивить соперника, то шансы на проход в следующий раунд могут и возникнуть.

29 ноября «Хольштайн Киль» проиграл на своем поле «Герте» (0:1), а ранее крупно уступил на выезде «Кайзерслаутерну» (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Гамбург» – 1.7

Ничья – 4.1

Победит «Хольштайн Киль» – 4.4

Статистика

«Хольштайн Киль» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гамбург» выиграл три из пяти домашних матчей за последнее время

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Команды редко между собой играют результативно, а в поединке с повышенной ответственностью исключения ждать и вовсе не стоит.