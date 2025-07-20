«Мариехамн» — «Хака». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (21.07.2025)

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20 июля 2025, 13:48

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Мариехамна», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать за 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Мариехамн» занимает восьмое место, с 16 заработанными очками в высшей лиге Финляндии. Разница мячей отрицательная, 15 забитых, а пропущенных в два раза больше, 30. В двух последних встречах «Мариехамна» команды не смогли выявить победителя, с «Интером» Турку (0:0), и «Яро» (1:1)

«Хака» играет не лучше своего оппонента, она занимает 10 место, с 15 заработанными очками. Чтобы выбраться из «красной зоны» необходимо заработать ещё пять очков. Разница мячей отрицательная, 16 забитых и 26 пропущенных. Два последних матча «Хаки» завершились поражениями от «Интера» Турку (0:1), и «Гнистаном» (0:2)

Информация для ставок

«Мариехамн» проиграл четыре раза из десяти игр

«Хака» выиграл всего раз из пяти матчей

Три из пяти встреч «Хаки» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.