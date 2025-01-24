«Майнц» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2025)

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сегодня, 16:38

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Майнц» показывал очень высокие результаты в последнее время, но два последних тура командой были проиграны «Униону» (1:2) и «Байеру» (0:1). Тем не менее, коллектив занимает шестое место с 28 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. Хозяевам будет непросто, ведь «Штутгарт» находится в отличной форме, но поединок обещает быть одним из самых интересных в этот игровой день.

«Штутгарт» выиграл большинство последних матчей и заслуженно идет на четвертом месте в Бундеслиге с 32 баллами, отставая на 13 пунктов от лидера «Баварии». Кроме того, команда на этих неделях играет два важных поединка в Лиге чемпионов и тренерскому штабу нужно правильно распределить нагрузку и свои ресурсы, чтобы преуспеть в обоих турнирах. Два последних матча «Штутгарта» завершились уверенными победами над «Слованом» Братислава (3:1) и «Фрайбургом» (4:0).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Штутгарт» проиграл один из десяти последних поединков во всех турнирах

«Штутгарт» выиграл у «Майнца» в трех из четырех последних встречах

Пять последних встреч между клубами завершились исходом

Прогноз

Обе команды показывают неплохой футбол и добиваются результата, поэтому определенно стоит от них ждать забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.