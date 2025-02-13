«Мидтьюланд» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

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сегодня, 10:34

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы датчан зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно поставить по 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Мидтьюланд» в числе последних команд отобрался в плей-офф и в групповом турнире набрал 11 очков. Теперь у команды есть шанс доказать, что это было не случайность в поединке с представителем Ла Лиги. На своем поле команда обязана добиваться хорошего результата, иначе исправлять ситуацию в Испании будет очень сложно. Два последних матча «Мидтьюланда» завершились победой над «Вайле» (2:1) и ничьей с «Фенербахче» (2:2).

«Реал» Сосьедад опередил нынешнего соперника лишь на два пункта по итогам группового этапа и в целом достаточно слабо проводит весь сезон. Тем не менее, букмекеры именно испанцам отдают статус фаворита, ведь в составе гостей выступают более опытные и техничные игроки, что они собираются проявить уже на футбольном поле. В прошлой своей игре «Реал» Сосьедад обыграл «Эспаньол» (2:1), а ранее справился и с «Осасуной» (2:0).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад уступил в четырех из пяти последних своих выездных поединках

«Мидтьюланд» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних домашних матча клуба из Дании закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в нынешнем матче статистика не так важна, а сами команды подарят зрителям яркий матч с забитыми голами. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18.