«Мидтьюланд» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы датчан зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно поставить по 3.4.
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сегодня, 20:45
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Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Мидтьюланд» в числе последних команд отобрался в плей-офф и в групповом турнире набрал 11 очков. Теперь у команды есть шанс доказать, что это было не случайность в поединке с представителем Ла Лиги. На своем поле команда обязана добиваться хорошего результата, иначе исправлять ситуацию в Испании будет очень сложно. Два последних матча «Мидтьюланда» завершились победой над «Вайле» (2:1) и ничьей с «Фенербахче» (2:2).
«Реал» Сосьедад опередил нынешнего соперника лишь на два пункта по итогам группового этапа и в целом достаточно слабо проводит весь сезон. Тем не менее, букмекеры именно испанцам отдают статус фаворита, ведь в составе гостей выступают более опытные и техничные игроки, что они собираются проявить уже на футбольном поле. В прошлой своей игре «Реал» Сосьедад обыграл «Эспаньол» (2:1), а ранее справился и с «Осасуной» (2:0).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад уступил в четырех из пяти последних своих выездных поединках
- «Мидтьюланд» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних домашних матча клуба из Дании закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что в нынешнем матче статистика не так важна, а сами команды подарят зрителям яркий матч с забитыми голами. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18.