«Монако» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (1.02.2025)

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сегодня, 02:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.35. Поставить на «Осер» можно за 8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72

Форма команд

«Монако» не очень удачно завершил групповой этап Лиги чемпионов, но в плей-офф команда все-таки пробилась. В чемпионате коллектив на данный момент располагается на третьем месте с 34 баллами и шансов догнать « ПСЖ » не так и много. Тем не менее, целью клуба является попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон, поэтому есть за что бороться. Два последних поединка «Монако» проиграл на выезде «Интеру» (0:3) и переиграв в чемпионате «Ренн» (3:2).

«Осер» очень давно не выигрывает, но за счет ранних неплохих результатов не находится в зоне вылета. Команда располагается на 11 месте с 23 баллами и тренерскому штабу нужно срочно вносить изменения, иначе она будет опускаться все ниже по турнирной таблице. Тем не менее, в таком выездном сложно поединке гостей наверняка устроит и ничейный результат. Два последних матча «Осера» завершились ничьей с «Сент-Этьеном» (1:1) и поражением на выезде от «Анже» (0:2).

Информация для ставок

«Монако» проиграл в пяти матчах из десяти последних во всех турнирах

«Осер» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Монако» выиграл пять последних личных встреч с «Осером»

Прогноз

«Монако» выглядит большим фаворитом у букмекеров и вряд ли будет иметь проблемы с «Осером» в этой игре. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.68.