«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

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вчера, 20:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ноттингем Форест» остается в топ-4 АПЛ , но стал гораздо чаще проигрывать, что в скором времени приведет к потере позиций. Команда идет на третьем месте с 47 баллами и на шесть пунктов отстает от нынешнего соперника. Победа позволит «лесникам» приблизиться к конкурентам на расстояние одной победы. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились поражениями от «Фулхэма» (1:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (3:4).

«Арсенал» своей игрой не показывает стабильности и это дает повод сомневаться, что команда окажет серьезное сопротивление в гонке за чемпионство с «Ливерпулем». «Канониры» отстают уже на 11 пунктов от «красных», и потеря очков в этом матче с большой вероятностью лишь увеличит разрыв. Два последних матча «Арсенала» завершились поражением от «Вест Хэма» (0:1) и успехом на выезде с «Лестером» (2:0).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл восемь из десяти последних домашних поединков

Три последних матча «Арсенала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» будет идти вперед, ведь команде нельзя терять очки. Вероятнее всего, «канониры» добьются результата, но и не смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.