«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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0 : 0
завершен
вчера, 22:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Ноттингем Форест» остается в топ-4 АПЛ, но стал гораздо чаще проигрывать, что в скором времени приведет к потере позиций. Команда идет на третьем месте с 47 баллами и на шесть пунктов отстает от нынешнего соперника. Победа позволит «лесникам» приблизиться к конкурентам на расстояние одной победы. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились поражениями от «Фулхэма» (1:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (3:4).
«Арсенал» своей игрой не показывает стабильности и это дает повод сомневаться, что команда окажет серьезное сопротивление в гонке за чемпионство с «Ливерпулем». «Канониры» отстают уже на 11 пунктов от «красных», и потеря очков в этом матче с большой вероятностью лишь увеличит разрыв. Два последних матча «Арсенала» завершились поражением от «Вест Хэма» (0:1) и успехом на выезде с «Лестером» (2:0).
Информация для ставок
- «Ноттингем Форест» выиграл восемь из десяти последних домашних поединков
- Три последних матча «Арсенала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Арсенал» будет идти вперед, ведь команде нельзя терять очки. Вероятнее всего, «канониры» добьются результата, но и не смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.