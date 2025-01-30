«Ноттингем Форест» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (01.02.2025)

1738269147

вчера, 23:32

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров минимальным фаворитом считается «Ноттингем Форест», поставить на который можно по коэффициенту 2.45. На успех «Брайтона» можно сделать ставку за 2.85, а ничейный исход котируется по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ноттингем Форест» проводит отличный сезон и на данный момент занимает третье место с 44 баллами, отставая от «Арсенала» на три пункта. «Лесники» стали настоящим открытием этого года в АПЛ и постараются не сбавлять темпы, а набирать очки в домашней игре с «Брайтоном». Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились поражением на выезде от «Борнмута» (0:5) и победой над «Саутгемптоном» (3:2).

«Брайтон» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений, но это не должно слишком сильно повлиять на коллектив. Команда располагается на девятом месте с 34 баллами и от зоны еврокубков отстает на семь пунктов. В случае победы у гостей будут шансы сократить расстояние, но набрать три очка здесь будет крайне сложно. В прошлом туре АПЛ «Брайтон» проиграл на своем поле «Эвертону» (0:1), а ранее обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл восемь из десяти домашних поединков

«Брайтон» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.