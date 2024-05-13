«Осасуна» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2024)

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вчера, 14:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Мальорки» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.5. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Осасуна» является середняком Ла Лиги и на данный момент занимает 13 место в чемпионате с 40 баллами в активе. Команда уже обеспечила себе место на следующий сезон и может спокойно доигрывать оставшиеся туры. В домашней встрече с «Мальоркой» хозяева будут играть ради болельщиков, которые придут на стадион их поддержать. Два последних поединка «Осасуны» завершились выездной ничьей с «Атлетиком» Бильбао (2:2) и поражением от «Бетиса» (0:2).

«Мальорка» еще не гарантировал себе место в Ла Лиге, но имеет большие шансы в ней остаться. За три тура до конца коллектив занимает 15 место с 35 баллами и опережает ближайшего соперника из опасной зоны на шесть очков. Хозяева могут вполне воспользоваться отсутствием побед и стабильности у соперника и уже в этой игре официально остаться в Ла Лиге на следующий сезон. В прошлом туре чемпионата «Мальорка» на своем поле переиграла «Лас-Пальмас» (1:0).

Информация для ставок

«Осасуна» проиграла шесть из восьми последних встреч

«Мальорка» не может выиграть на выезде уже десять матчей подряд в основное время

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

«Мальорка» больше нуждается в очках и будет играть более агрессивно в этом поединке. Предлагаем поверить в гостей, но подстраховаться форой (0) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.