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«Палмейрас» – «Порту». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (16.06.2025)

вчера, 19:59
Порту

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче бразильскому клубу. На победу «Палмейраса» можно поставить по коэффициенту 2.5, а на успех «Порту» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Палмейрас» один из самых титулованных бразильских клубов. Сейчас, пожалуй, это сильнейший представитель латинской Америки. Команда в КЧМ попала из-за победы в Кубке Либертадорес в 2021 году. Два последних матча «Палмейраса» завершились победой над «Спортинг Кристалл» (6:0), и поражением от «Крузейро» (1:2).

«Порту» провёл неплохой сезон, и занял третье место в португальском чемпионате, отставая от лидера всего на 11 очков. Команда также выступала в Лиге Европы, где, дойдя до 1/16, проиграли итальянской «Роме» с общим счётом (3:4). Две последние игры «Порту» завершились победой над «Видадом» (1:0), и поражением от «ФК Рига» (0:2).

Информация для ставок

  • «Палмейрас» выиграл восемь матчей из прошедших десяти
  • «Порту» проиграл всего три матча из последних десяти
  • Три из пяти последних матчей «Палмейраса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Советуем сделать прогноз на победу «Палмейраса» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.22 1.60 1.71 2.17 1.33 3.10
Pinnacle 2.33 1.65 1.70 2.24
Winline 1.64 2.08
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:10
И всё таки предположу обмен голами - обе забьют - ОЗ.
Гость
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