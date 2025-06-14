«Палмейрас» – «Порту». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (16.06.2025)

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вчера, 19:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче бразильскому клубу. На победу «Палмейраса» можно поставить по коэффициенту 2.5, а на успех «Порту» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Палмейрас» один из самых титулованных бразильских клубов. Сейчас, пожалуй, это сильнейший представитель латинской Америки. Команда в КЧМ попала из-за победы в Кубке Либертадорес в 2021 году. Два последних матча «Палмейраса» завершились победой над «Спортинг Кристалл» (6:0), и поражением от «Крузейро» (1:2).

«Порту» провёл неплохой сезон, и занял третье место в португальском чемпионате, отставая от лидера всего на 11 очков. Команда также выступала в Лиге Европы, где, дойдя до 1/16, проиграли итальянской «Роме» с общим счётом (3:4). Две последние игры «Порту» завершились победой над «Видадом» (1:0), и поражением от « ФК Рига» (0:2).

Информация для ставок

«Палмейрас» выиграл восемь матчей из прошедших десяти

«Порту» проиграл всего три матча из последних десяти

Три из пяти последних матчей «Палмейраса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Советуем сделать прогноз на победу «Палмейраса» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.