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«Пари НН» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч РПЛ (29.05.2024)

вчера, 10:47
Пари НН (Нижний Новгород)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Пари НН». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Арсенала» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Пари НН» очень слабо провел вторую часть сезона и давно не добивался побед. Тем не менее, команда сумела остаться в зоне переходных матчей и имеет шанс исправить ситуацию. На домашнем стадионе букмекеры отдают небольшое преимущество клубу из Нижнего Новгорода, однако хозяевам нужно будет играть очень осторожно и не допускать грубых ошибок. Два последних матча «Пари НН» завершились разгромом на своем поле от ЦСКА (2:6) и выездной ничьей в Самаре с «Крыльями Советов» (1:1).

«Арсенал» Тула уже несколько лет не играет в РПЛ, но имеет отличный шанс вернуться туда, если сможет воспользоваться не самым лучшим физическим и моральным состоянием соперника. Команда заняла четвертое место в чемпионате с 55 баллами и только по дополнительным показателям обошла «Родину». Сейчас гостям важно привыкнуть к сопернику и постараться получить хороший результат уже в первой встрече. В прошлом матче «Арсенал» проиграл на выезде «Шиннику» (0:1), а ранее обыграл «Акрон» Тольятти (1:0).

Информация для ставок

  • Пять из семи последних выездных матчей «Арсенала» завершились ничейным результатом
  • «Пари НН» восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут бояться допустить ошибку и поэтому большого количества моментов ждать не стоит. Предлагаем сделать немного рискованную ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:43
Предположу , что будет борьба - ОЗ.
Гость
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