«Пари НН» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч РПЛ (29.05.2024)

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вчера, 10:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Пари НН». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Арсенала» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Пари НН» очень слабо провел вторую часть сезона и давно не добивался побед. Тем не менее, команда сумела остаться в зоне переходных матчей и имеет шанс исправить ситуацию. На домашнем стадионе букмекеры отдают небольшое преимущество клубу из Нижнего Новгорода, однако хозяевам нужно будет играть очень осторожно и не допускать грубых ошибок. Два последних матча «Пари НН» завершились разгромом на своем поле от ЦСКА (2:6) и выездной ничьей в Самаре с «Крыльями Советов» (1:1).

«Арсенал» Тула уже несколько лет не играет в РПЛ , но имеет отличный шанс вернуться туда, если сможет воспользоваться не самым лучшим физическим и моральным состоянием соперника. Команда заняла четвертое место в чемпионате с 55 баллами и только по дополнительным показателям обошла «Родину». Сейчас гостям важно привыкнуть к сопернику и постараться получить хороший результат уже в первой встрече. В прошлом матче «Арсенал» проиграл на выезде «Шиннику» (0:1), а ранее обыграл «Акрон» Тольятти (1:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних выездных матчей «Арсенала» завершились ничейным результатом

«Пари НН» восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут бояться допустить ошибку и поэтому большого количества моментов ждать не стоит. Предлагаем сделать немного рискованную ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.