ПСВ – «Спортинг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.3. В случае победы ПСВ , зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

ПСВ проиграл первый матч на выезде с «Ювентусом» (1:3) и теперь на своем поле хочет набрать первые очки, несмотря на то, что фаворитом считаются гости. Клуб лидирует в Эредивизи и еще не терял очков в чемпионате, поэтому от хозяев стоит ждать серьезной и самоотверженной игры с четкими целями. Два последних матча ПСВ завершились победами над «Виллем II» (2:0) и «Фортуной» (3:1).

«Спортинг» тоже не терял очков в новом сезоне чемпионата Португалии, а в Лиге чемпионов имеет три набранных балла. Чемпион Португалии очень хочет развить успех, но ПСВ не так прост и наверняка на своем поле сможет создать проблемы сопернику. В прошлой игре чемпионата «Спортинг» крупно обыграл на выезде «Эшторил» (3:0), а ранее с тем же счетом справился с AVS (3:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти поединков ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей «Спортинг» выиграл шесть матчей подряд и не пропустил ни одного мяча

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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