ПСВ – «Спортинг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.3. В случае победы ПСВ, зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.
Форма команд
ПСВ проиграл первый матч на выезде с «Ювентусом» (1:3) и теперь на своем поле хочет набрать первые очки, несмотря на то, что фаворитом считаются гости. Клуб лидирует в Эредивизи и еще не терял очков в чемпионате, поэтому от хозяев стоит ждать серьезной и самоотверженной игры с четкими целями. Два последних матча ПСВ завершились победами над «Виллем II» (2:0) и «Фортуной» (3:1).
«Спортинг» тоже не терял очков в новом сезоне чемпионата Португалии, а в Лиге чемпионов имеет три набранных балла. Чемпион Португалии очень хочет развить успех, но ПСВ не так прост и наверняка на своем поле сможет создать проблемы сопернику. В прошлой игре чемпионата «Спортинг» крупно обыграл на выезде «Эшторил» (3:0), а ранее с тем же счетом справился с AVS (3:0).
Информация для ставок
- Восемь из десяти поединков ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Спортинг» выиграл шесть матчей подряд и не пропустил ни одного мяча
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
ПСВ на правах хозяев постарается захватить инициативу, но мы предполагаем, что мячей в разные ворота в этом матче будет достаточно. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мостбет.