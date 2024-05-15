«Райо Вальекано» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 1.57. Успех «Гранады» оценивается по коэффициенту 6.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.05.
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2 : 1
завершен
вчера, 20:30
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча равна результативной и также составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Райо Вальекано» слабо провел нынешний сезоне и даже не гарантировал себе место в Ла Лиге, но практически наверняка в ней останется. Команда занимает 16 место с 35 баллами и на шесть пунктов опережает зону вылета за три тура до конца. Таким образом победа на своем стадионе в игре с аутсайдером гарантирует им место в элитном дивизионе в следующем футбольном году. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Валенсией» (0:0) и уступил на своем поле «Альмерии» (0:1).
«Гранада» уже давно смирилась с тем, что покинет Ла Лигу и доигрывает нынешний сезон в меру своих возможностей. В активе клуба 21 балл и отставание от ближайшего соперника составляет восемь пунктов. В матче с «Райо Вальекано» гости постараются как минимум не проиграть и порадовать своих болельщиков. В прошлом туре «Гранада» крупно проиграла мадридскому «Реалу» (0:4), а ранее уступила «Севилье» (0:3).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл лишь два поединка из десяти последних на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей «Гранады» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
- «Райо Вальекано» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Гранадой»
Прогноз
«Райо Вальекано» имеет хорошее преимущество в личных встречах с «Грандой» и в этот раз будет иметь большие шансы на победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.