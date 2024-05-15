«Райо Вальекано» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2024)

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вчера, 11:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 1.57. Успех «Гранады» оценивается по коэффициенту 6.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.05.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча равна результативной и также составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Райо Вальекано» слабо провел нынешний сезоне и даже не гарантировал себе место в Ла Лиге, но практически наверняка в ней останется. Команда занимает 16 место с 35 баллами и на шесть пунктов опережает зону вылета за три тура до конца. Таким образом победа на своем стадионе в игре с аутсайдером гарантирует им место в элитном дивизионе в следующем футбольном году. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Валенсией» (0:0) и уступил на своем поле «Альмерии» (0:1).

«Гранада» уже давно смирилась с тем, что покинет Ла Лигу и доигрывает нынешний сезон в меру своих возможностей. В активе клуба 21 балл и отставание от ближайшего соперника составляет восемь пунктов. В матче с «Райо Вальекано» гости постараются как минимум не проиграть и порадовать своих болельщиков. В прошлом туре «Гранада» крупно проиграла мадридскому «Реалу» (0:4), а ранее уступила «Севилье» (0:3).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл лишь два поединка из десяти последних на своем поле

Четыре из пяти последних матчей «Гранады» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Райо Вальекано» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Гранадой»

Прогноз

«Райо Вальекано» имеет хорошее преимущество в личных встречах с «Грандой» и в этот раз будет иметь большие шансы на победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.