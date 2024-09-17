«Реал» Мадрид — «Штутгарт». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (17.09.2024)

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вчера, 00:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Штутгарта» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

Мадридский «Реал» в прошлом году в очередной раз выиграл Лигу чемпионов и в этот раз попытается защитить свой титул в обновленном формате. В Ла Лиги команда не лидирует, но идет вверху турнирной таблицы, поэтому может полностью сконцентрироваться на игре в Лиге чемпионов со «Штутгартом». Два последних поединка «Реала» завершились победами с одинаковым счетом (2:0) над «Реалом» Сосьедад и «Бетисом» (2:0).

«Штутгарт» не играл в еврокубках несколько лет и сложно предположить, как команда будет вести себя в первом матче, особенно против победителя прошлого турнира на выезде. Тем не менее, даже поражение не станет приговором для гостей, ведь впереди будет еще много туров. В прошлом туре чемпионата Германии «Штутгарт» на выезде переиграл «Боруссию» М (3:1), а ранее в товарищеской игре разгромил «Кайзерслаутерн» (4:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Реала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл шесть выездных встреч из десяти последних во всех турнирах

«Реал» пропустил лишь в трех из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

«Реал» находится в отличной физической форме и вряд ли оставит шансы своему сопернику в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.