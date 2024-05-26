«Сельта» — «Валенсия». Прогноз на матч Ла Лиги (26.05.2024)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Сельта» набрала девять очков в пяти последних турах и смогла отдалиться от зоны вылета, поэтому последний тур доигрывает спокойно и без лишней нервозности. Команда занимает 14 место с 40 баллами и на своем поле принимает «Валенсию», от которой отстает на восемь пунктов. В прошлом туре чемпионата Испании «Сельта» на выезде обыграла вылетающую из Ла Лиги «Гранаду» (2:1), а ранее оказалась сильнее «Атлетика» (2:1).

«Валенсия» не смогла закрепиться в зоне еврокубков и последний турнир не имеет для команды турнирного значения. Сейчас клуб идет на девятом месте с 48 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В игре с «Сельтой» гости вряд ли будут слишком стараться победить, ведь многие уже мысленно находятся в отпуске. Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями от «Жироны» (1:3) и «Реала» Сосьедад (0:1).

Информация для ставок

«Сельта» выиграла пять матчей из десяти последних

«Жирона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Жирона» вряд ли будет иметь подавляющее преимущество, но будет стараться играть первым номером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по хорошему коэффициенту 2.45.