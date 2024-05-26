«Сельта» — «Валенсия». Прогноз на матч Ла Лиги (26.05.2024)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
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2 : 2
завершен
вчера, 17:15
Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Сельта» набрала девять очков в пяти последних турах и смогла отдалиться от зоны вылета, поэтому последний тур доигрывает спокойно и без лишней нервозности. Команда занимает 14 место с 40 баллами и на своем поле принимает «Валенсию», от которой отстает на восемь пунктов. В прошлом туре чемпионата Испании «Сельта» на выезде обыграла вылетающую из Ла Лиги «Гранаду» (2:1), а ранее оказалась сильнее «Атлетика» (2:1).
«Валенсия» не смогла закрепиться в зоне еврокубков и последний турнир не имеет для команды турнирного значения. Сейчас клуб идет на девятом месте с 48 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В игре с «Сельтой» гости вряд ли будут слишком стараться победить, ведь многие уже мысленно находятся в отпуске. Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями от «Жироны» (1:3) и «Реала» Сосьедад (0:1).
Информация для ставок
- «Сельта» выиграла пять матчей из десяти последних
- «Жирона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках
- Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Жирона» вряд ли будет иметь подавляющее преимущество, но будет стараться играть первым номером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по хорошему коэффициенту 2.45.