«Штутгарт» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (04.05.2024)

Ставки букмекеров
В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Баварии», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по 3.95.
|
- : -
сегодня, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.
Форма команд
«Штутгарт» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов, но идет на третьем месте с 64 баллами и отстает на пять пунктов от «Баварии». Вряд ли хозяевам удастся догнать «Баварию», если не победить ее в личной встрече. В случае победы «Штутгарта» команда сократит расстояние до двух пунктов, что возродит небольшую интригу. В последних двух поединках «Штутгарт» сыграл вничью с «Байером» (2:2), а ранее уступил на выезде «Штутгарту» (1:2).
«Бавария» провела сложнейший матч с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:2), а в Бундеслиге не имеет большой мотивации, тем не менее поединок со «Штутгартом» будет интересным, ведь встречаются вторая и третья команда чемпионата. В активе мюнхенского гранда 69 баллов, но тренерский штаб наверняка даст отдохнуть лидерам перед ответной игрой в Лиге чемпионов. Два последних матча «Баварии» в чемпионате завершились победами над «Айнтрахтом» (2:1) и «Унионом» (5:1).
Информация для ставок
- «Штутгарт» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Бавария» выиграла три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Штутгарта»
- Десять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативным, а победит так команда, которая сможет лучше реализовать свои моменты. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.