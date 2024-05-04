«Штутгарт» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (04.05.2024)

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сегодня, 14:00

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Баварии», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Штутгарт» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов, но идет на третьем месте с 64 баллами и отстает на пять пунктов от «Баварии». Вряд ли хозяевам удастся догнать «Баварию», если не победить ее в личной встрече. В случае победы «Штутгарта» команда сократит расстояние до двух пунктов, что возродит небольшую интригу. В последних двух поединках «Штутгарт» сыграл вничью с «Байером» (2:2), а ранее уступил на выезде «Штутгарту» (1:2).

«Бавария» провела сложнейший матч с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:2), а в Бундеслиге не имеет большой мотивации, тем не менее поединок со «Штутгартом» будет интересным, ведь встречаются вторая и третья команда чемпионата. В активе мюнхенского гранда 69 баллов, но тренерский штаб наверняка даст отдохнуть лидерам перед ответной игрой в Лиге чемпионов. Два последних матча «Баварии» в чемпионате завершились победами над «Айнтрахтом» (2:1) и «Унионом» (5:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» выиграла три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Штутгарта»

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а победит так команда, которая сможет лучше реализовать свои моменты. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.