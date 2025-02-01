«Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (01.02.2025)

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сегодня, 00:22

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» М, могут поставить по коэффициенту 5.1. Коэффициент на ничью составляет 4.6.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Штутгарт» в последних матчах выглядит неуверенно, но удерживает за собой текущее четвертое место в Бундеслиге. Команда набрала 32 очка и уступает пять баллов ближайшему сопернику. В матче с «Боруссией» у хозяев будут шансы исправиться за два последних поражения в чемпионате от «Майнца» (0:2) и разгрома с « ПСЖ » (1:4). Матч будет интересным, а в случае поражения можно будет говорить о небольшом кризисе.

«Боруссия» М редко выигрывает в последнее время, что не дает ей подняться выше девятого места, на котором они сейчас находятся. Матч со «Штутгартом» на выезде будет предельно сложным, но если воспользоваться неуверенностью соперника, которая была присуща в последних матчах, то за очки вполне появиться возможность побороться. В прошлом туре «Боруссия» М обыграла на своем поле «Бохум» (3:0), а ранее уступила на выезде «Байеру» (1:3).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл три поединка из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах

Прогноз

Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.