«Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» М, могут поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ничью составляет 3.9.
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сегодня, 16:30
Тотал больше 4 мячей предлагают взять по 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Штутгарт» провел отличный сезон и имеет даже небольшие шансы на второе место. Команда идет на третьей позиции с 70 баллами и отстает на два пункта от «Баварии». Тем не менее, команда уже довольна третьей позиции и местом в Лиге чемпионов на следующий сезон. В матче с нестабильной «Боруссией» М хозяева постараются победить и надеяться на осечку «Баварии» в заключительном туре. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами на своем поле над «Баварией» (3:1) и на выезде с «Аугсбургом» (1:0).
«Боруссия» М давно не выигрывает, но и риску понижения в классе себя не подвергает. Команда доигрывает на 13 месте с 34 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В игре со «Штутгартом» для гостей ничего не изменится при любом результате, но уйти без поражения в последнем туре сезона наверняка будет приятно. В прошлом туре «Боруссия» М сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а ранее поделила очки с «Вердером» (2:2).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Германии
- Шесть последних матчей на выезде «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»
- «Боруссия» выиграла три из пяти последних матчей со «Штутгартом»
- Восемь из десяти матчей между клубами на поле «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 4 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.