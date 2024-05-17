«Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

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вчера, 22:51

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» М, могут поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Тотал больше 4 мячей предлагают взять по 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Штутгарт» провел отличный сезон и имеет даже небольшие шансы на второе место. Команда идет на третьей позиции с 70 баллами и отстает на два пункта от «Баварии». Тем не менее, команда уже довольна третьей позиции и местом в Лиге чемпионов на следующий сезон. В матче с нестабильной «Боруссией» М хозяева постараются победить и надеяться на осечку «Баварии» в заключительном туре. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами на своем поле над «Баварией» (3:1) и на выезде с «Аугсбургом» (1:0).

«Боруссия» М давно не выигрывает, но и риску понижения в классе себя не подвергает. Команда доигрывает на 13 месте с 34 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В игре со «Штутгартом» для гостей ничего не изменится при любом результате, но уйти без поражения в последнем туре сезона наверняка будет приятно. В прошлом туре «Боруссия» М сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а ранее поделила очки с «Вердером» (2:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Германии

Шесть последних матчей на выезде «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» выиграла три из пяти последних матчей со «Штутгартом»

Восемь из десяти матчей между клубами на поле «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 4 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.