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«Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

вчера, 22:51
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» М, могут поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Тотал больше 4 мячей предлагают взять по 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Штутгарт» провел отличный сезон и имеет даже небольшие шансы на второе место. Команда идет на третьей позиции с 70 баллами и отстает на два пункта от «Баварии». Тем не менее, команда уже довольна третьей позиции и местом в Лиге чемпионов на следующий сезон. В матче с нестабильной «Боруссией» М хозяева постараются победить и надеяться на осечку «Баварии» в заключительном туре. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами на своем поле над «Баварией» (3:1) и на выезде с «Аугсбургом» (1:0).

«Боруссия» М давно не выигрывает, но и риску понижения в классе себя не подвергает. Команда доигрывает на 13 месте с 34 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В игре со «Штутгартом» для гостей ничего не изменится при любом результате, но уйти без поражения в последнем туре сезона наверняка будет приятно. В прошлом туре «Боруссия» М сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а ранее поделила очки с «Вердером» (2:2).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Германии
  • Шесть последних матчей на выезде «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» выиграла три из пяти последних матчей со «Штутгартом»
  • Восемь из десяти матчей между клубами на поле «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 4 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:59
Предположим, что матч будет результативным - ТБ(2,5).
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