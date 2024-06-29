Швейцария – Италия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (29.06.2024)

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29 июня 2024, 13:28

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этом поединке номинальным гостям. На победу сборной Италии принимают ставки по коэффициенту 2.57 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 2.8, а победа Швейцарии принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.95. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Швейцарии показала себя как стабильная команда, которая при любых ситуация на поле знает, что ей делать и сохраняет дисциплину. Коллективу немного не хватило для первого места в группе, но в соперниках в 1/8 ей будет противостоять чемпион Европы, у которого с игрой явно не все в порядке. Букмекеры дают неплохие коэффициенты на успех швейцарской сборной, хоть и не считают ее фаворитом. В прошлом матче Швейцария сыграла вничью с Германией (1:1), а ранее поделила очки с Шотландией (1:1).

Сборная Италии с большим стрессом выходила в плей-офф, однако ей мало угрожало четвертое место в группе. Тем не менее, игра футболистов оценивается как нервная и прерывистая, что было видно в попытках отыграть с Хорватией и практически беззубой атакой с Испанией во втором туре. Италия имеет хорошие шансы на выход в следующий этап, если сможет избежать грубых ошибок в обороне. В последней игре команда сравняла счет с Хорватией (1:1), а ранее уступила Испании (0:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей Швейцарии завершились ничейным результатом

Сборная Италии уступила в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между сборными завершились ничейными результатами

Прогноз

Матч вряд ли будет богатым на голевые моменты, ведь обе команды в первую очередь держат в голове результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.