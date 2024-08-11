«Спартак» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (11.08.2024)

1723358138

сегодня, 09:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Ахмата» оценивается по 5.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

Московский «Спартак» в последних матчах достигал результата и бросается в погоню за лидерами чемпионата России. «Народная команда» набрала шесть очков в трех турах и очень постарается продолжить свой успешный путь в предстоящей игре, если сможет исключить недооценку соперника. В прошлом туре РПЛ «Спартак» спокойно разобрался с «Крыльями Советов» (3:0), а ранее с тем же счетом обыграл «Динамо» Москва в кубке России (3:0).

В прошлом туре «Ахмат» допустил свое первое поражение в РПЛ , и оно сразу оказалось разгромом от «Локомотива» (0:5). Тем не менее, этот поединок игрокам стоит забыть и готовиться к следующим, ведь сейчас клуб располагается только на 14 месте с двумя баллами. Гости уже отбирали очки у «Спартака», но в нынешней ситуации наверняка будут рады даже ничейному результата. В последней игре кубка России «Ахмат» уверенно обыграл «Пари НН» (4:1).

Информация для ставок

Последние четыре из пяти матчей «Спартака» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних выездных встреч «Ахмата» закончились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Прогноз

«Спартак» имеет большие шансы на победу и в этот раз наверняка сможет набрать три очка, учитывая результаты последних матчей. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мостбет.