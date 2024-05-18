«Торино» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.05.2024)

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18 мая 2024, 13:10

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.7 на победу «Торино», что делает его небольшим фаворитом поединка. В случае победы «Милана» зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.18. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Торино» в очередном сезоне не хватило стабильности, чтобы претендовать на зону еврокубков. Сейчас команда занимает 10 место с 50 баллами и отстает от восьмого места на четыре пункта, но за два тура вряд ли их отыграет. В домашнем матче с «Миланом» для хозяев очень принципиально не проиграть, а победа и вовсе придаст уверенности в себе. Два последних матча «Торино» завершились выездной победой над «Вероной» (2:1) и ничьей с «Болоньей» (0:0).

«Милан» создал на своей второй позиции в турнирной таблице большое пространство и за два тура до конца никуда с нее не сдвинется. Команда опережает на семь пунктов «Ювентус» и набрала 74 балла, а до «Интера» и вовсе 18 очков. Выездные матчи с «Торино» всегда сложные, но гости попытаются навязать сопернику свою игру и возможно даже одержать победу. В прошлом туре «Милан» разгромил «Кальяри» (5:1), а ранее поделил очки с «Дженоа» (3:3).

Информация для ставок

«Милан» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних домашних матчей «Торино» из пяти завершились ничьими (0:0)

«Милан» выиграл два последних поединка с «Торино»

Четыре из шести поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики последних матчей, много мячей в этом поединке ждать не стоит, а «Торино» является одной из самых низовых команд всего чемпионата. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.