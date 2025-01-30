«Твенте» — «Бешикташ». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче называют «Твенте», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Поставить на триумф гостей можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.5.
Форма команд
«Твенте» не лучшим образом провел семь туров Лиги Европы и на данный момент занимает лишь 26 место с семью баллами. Команда отстает от нынешнего соперника всего на два пункта и шансов пройти в плей-офф не так много. Только победа устроит клуб из Нидерландов, но и она вряд ли легко дастся, ведь соперник будет также предельно мотивирован. Два последних матча «Твенте» завершились выездной победой над «Мальме» (3:2) и поражением в чемпионате от «Бреды» (1:2).
«Бешикташ» давно не проигрывает во всех турнирах, но часто играет вничью, хотя в этот раз дележ очков турецкий клуб никак не устроит. Команда располагается на 24 месте с девятью баллами, и победа гарантирует ей место в плей-офф. Даже ничья с большой долей вероятности оставит «Бешикташ» вне зоны плей-офф. Два последних матча «Бешикташа» завершились ничьей с «Антальяспором» (1:1) и разгромом «Атлетика» Бильбао на своем поле (4:1).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Твенте» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из десяти выездных матчей «Бешикташа» за последнее время завершились ничьими
- «Твенте» выиграл пять из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз
Оба коллектива хотят пробиться в плей-офф Лиги Европы, однако как минимум одна из команд окажется вне турнира. Рекомендуем поверить в «Бешикташ» и сделать на него ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.