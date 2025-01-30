«Твенте» — «Бешикташ». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 14:10

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Твенте», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Поставить на триумф гостей можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.5.

Форма команд

«Твенте» не лучшим образом провел семь туров Лиги Европы и на данный момент занимает лишь 26 место с семью баллами. Команда отстает от нынешнего соперника всего на два пункта и шансов пройти в плей-офф не так много. Только победа устроит клуб из Нидерландов, но и она вряд ли легко дастся, ведь соперник будет также предельно мотивирован. Два последних матча «Твенте» завершились выездной победой над «Мальме» (3:2) и поражением в чемпионате от «Бреды» (1:2).

«Бешикташ» давно не проигрывает во всех турнирах, но часто играет вничью, хотя в этот раз дележ очков турецкий клуб никак не устроит. Команда располагается на 24 месте с девятью баллами, и победа гарантирует ей место в плей-офф. Даже ничья с большой долей вероятности оставит «Бешикташ» вне зоны плей-офф. Два последних матча «Бешикташа» завершились ничьей с «Антальяспором» (1:1) и разгромом «Атлетика» Бильбао на своем поле (4:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Твенте» завершились исходом «обе забьют»

Пять из десяти выездных матчей «Бешикташа» за последнее время завершились ничьими

«Твенте» выиграл пять из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Оба коллектива хотят пробиться в плей-офф Лиги Европы, однако как минимум одна из команд окажется вне турнира. Рекомендуем поверить в «Бешикташ» и сделать на него ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.