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«Удинезе» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (28.04.2025)

вчера, 23:09
Болонья

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат можно выбрать по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 4.56 3.50 1.88
Pari 4.60 3.50 1.88

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Удинезе» занимает 12 строчку в турнирной таблице. На ее балансе находится 40 очков, чтобы пробиться к зоне еврокубков команде нужно еще 20 очков, что заработать невозможно. «Удинезе» довольно хорошо показала себя в Кубке Италии, она дошла до 1/8, где ее выбил «Интер» (0:2). Два последних матча команды завершились поражениями от «Милана» (0:4), и «Торино» (0:2)

«Болонья» занимает пятое место в чемпионате, имея 60 очков. От лидера её отделяют 14 очков. Команда прекрасно себя проявила в Кубке Италии, она прошла в финал, обойдя в полуфинале «Эмполи» (5:1), где встретиться с «Миланом». Две последние игры «Болоньи» завершились победами над «Интером» (1:0), и «Эмполи» (2:1).

Информация для ставок

  • «Удинезе» проиграл пять последних матчей
  • Три прошедших игры «Удинезе» завершились исходом «Обе команды забьют — нет»
  • «Болонья» выиграла восемь из десяти встреч

Прогноз

Предполагаем, что «Удинезе» продлит свою проигрышную серию. Предлагаем сделать ставку на победу «Болоньи» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.66 1.70 2.24 1.35 3.33
Pari 1.70 2.20
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