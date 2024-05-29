«Урал» — «Акрон». Прогноз на матч плей-офф РПЛ. (29.05.2024)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Акрона» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Урал» провалил концовку сезона, а частые ничейные результаты в заключительных турах не спасли команду от необходимости играть переходные матчи за право остаться в РПЛ . Коллектив начинает на своем поле и встретится с серьезным соперником, который давно имеет намерения попробовать свои силы в элитном дивизионе, поэтому легко хозяевам не будет. В прошлом туре РПЛ «Урал» проиграл на выезде ЦСКА (0:2), а ранее сыграл вничью с «Оренбургом» (3:3).

«Акрон» по итогам сезона в ФНЛ набрал 59 очков и занял третье место, которое и дает право сыграть в матчах плей-офф за выход в РПЛ . Команда выступала достаточно стабильно и наверняка получала больше положительных эмоций, чем клуб из Екатеринбурга, который пребывал в зоне вылета. В первом матче любой результат кроме поражения будет удовлетворительным для гостей. Два последних поединка «Акрона» закончились домашней победой над « СКА -Хабаровск» (2:1) и поражением от «Арсенала» из Тулы (0:1).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Урала» завершились ничейным результатом

«Акрон» забивал лишь в шести выездных поединках из десяти последних

Четыре из пяти домашних встреч «Урала» за последнее время, завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Урал» будет иметь преимущество на своем поле, но и свои ворота вряд ли сможет сохранить в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.