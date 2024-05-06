«Урал» — «Балтика». Прогноз на матч РПЛ. (06.05.2024)

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сегодня, 12:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.57. Победа «Балтики» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Урал» все еще не может победить в последних нескольких поединках и положение клуба в турнирной таблице ухудшается с каждым туром. На данный момент клуб из Екатеринбурга располагается на предпоследнем месте с 25 баллами и отстает на один пункт от нынешнего соперника. Только победа позволит хозяевам улучшить ситуацию и надеяться на попадание хотя бы в стыковые матчи за право остаться в РПД. Два последних матча «Урала» завершились ничьей с «Рубином» (1:1) и поражением от «Ростова» (0:1).

«Балтика» старается удержаться в РПЛ и набирать очки, однако этого недостаточно, для того чтобы покинуть зону вылета. Команда идет на 14 месте с 26 баллами и в игре с «Уралом» проигрывать ей категорически нельзя. Победа, наоборот, позволит претендовать на места выше 12ого в случае успеха в заключительных турах. В прошлой игре «Балтика» на выезде обыграла «Ростов» (1:0), а ранее проиграла «Краснодару» (2:3).

Информация для ставок

«Урал» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах в основное время

«Балтика» проиграла пять выездных матчей из десяти последних

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Урал» выиграл три из пяти последних встреч с «Балтикой»

Прогноз

«Урал» имеет хорошую статистику с «Балтикой» и в нынешней обязан набирать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.