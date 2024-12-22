«Валенсия» – «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.12.2024)

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22 декабря 2024, 07:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Алавеса» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.98 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.82. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Валенсия» все еще остается на самом дне турнирной таблицы Ла Лиги, хотя не лишена шансов в скором времени покинуть его в случае серии успешных поединков. Коллектив располагается на 20 месте с 11 баллами и на пять пунктов отстает от нынешнего соперника. Победа над «Алавесом» дала бы возможность приблизится к конкурентам и добавить уверенности в собственных силах. Два последних поединка команды завершились ничьей с «Эспаньолом» (1:1) и поражением от «Вальядолида» (0:1).

«Алавес» давно не может победить и пополняет свой запас баллов исключительно за счет ничейных результатов. Клуб располагается на 17 месте с 16 баллами и только на одно очко опережает зону вылета, поэтому в предстоящей игре будет бороться за каждый балл. В прошлом туре чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Атлетик» Бильбао (1:1), а ранее поделил очки с «Осасуной» (2:2).

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла только в трех домашних матчах из десяти последних

Четыре последних матча «Алавеса» в основное время завершились ничейными результатами

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Чаще всего во встречах этих команд, хотя бы она уходит без единого гола в ворота соперников. Предлагаем и в этот раз сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.62.