«Венеция» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (30.10.2024)

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29 октября 2024, 22:52

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мостбет отдает небольшое преимущество «Удинезе» и предлагает поставить на ее победу по коэффициенту 2.7. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.15, а успех «Венеции» сыграют ставки по коэффициенту 2.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.2. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.68. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Венеция» не может выиграть уже несколько туров подряд и на данный момент занимает последнее место в чемпионате Италии. В активе клуба лишь пять очков и отставание на три пункта от спасительного 17 места. В игре с «Удинезе» хозяева рассчитывают на положительный результат и постараются как минимум не проиграть при своих болельщиках. Два последних матча «Венеции» завершились ничьей с «Монцой» (2:2) и поражением от «Аталанты» (0:2).

«Удинезе» чередует победы и поражения и делит 4-7 место сразу с тремя клубами в Серии А, набрав по 16 очков. Для гостей очень важно не отставать от прямых конкурентов, поэтому предстоящая игра с аутсайдером очень важна для гостей, которые едут за победой. Два последних матча «Удинезе» закончились победой над «Кальяри» (2:0) и выездным поражением с «Миланом» (0:1).

Информация для ставок

«Венеция» выиграла лишь одну игру из десяти последних во всех турнирах

«Удинезе» проиграл три из пяти последних матчей на выезде

«Венеция» проиграла три из пяти последних поединков с «Удинезе»

Прогноз

Обе команды выступают нестабильно, но «Удинезе» выглядит более сильным коллективом и может одержать победу над аутсайдером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Мостбет.