«Венеция» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (30.10.2024)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мостбет отдает небольшое преимущество «Удинезе» и предлагает поставить на ее победу по коэффициенту 2.7. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.15, а успех «Венеции» сыграют ставки по коэффициенту 2.85.
|
3 : 2
завершен
30 октября 2024, 20:30
среда
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.2. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.68. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Венеция» не может выиграть уже несколько туров подряд и на данный момент занимает последнее место в чемпионате Италии. В активе клуба лишь пять очков и отставание на три пункта от спасительного 17 места. В игре с «Удинезе» хозяева рассчитывают на положительный результат и постараются как минимум не проиграть при своих болельщиках. Два последних матча «Венеции» завершились ничьей с «Монцой» (2:2) и поражением от «Аталанты» (0:2).
«Удинезе» чередует победы и поражения и делит 4-7 место сразу с тремя клубами в Серии А, набрав по 16 очков. Для гостей очень важно не отставать от прямых конкурентов, поэтому предстоящая игра с аутсайдером очень важна для гостей, которые едут за победой. Два последних матча «Удинезе» закончились победой над «Кальяри» (2:0) и выездным поражением с «Миланом» (0:1).
Информация для ставок
- «Венеция» выиграла лишь одну игру из десяти последних во всех турнирах
- «Удинезе» проиграл три из пяти последних матчей на выезде
- «Венеция» проиграла три из пяти последних поединков с «Удинезе»
Прогноз
Обе команды выступают нестабильно, но «Удинезе» выглядит более сильным коллективом и может одержать победу над аутсайдером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Мостбет.