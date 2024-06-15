Венгрия — Швейцария. Прогноз на матч чемпионата Европы (15.06.2024)

1718446085

вчера, 13:08

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Швейцарии, и предлагают коэффициент на ее победу – 2.2. Поверить в успех Венгрии можно по 3.85. Ничейный результат котируется цифрой 3.25.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Сборная Венгрии уверенно провела квалификацию и выиграла группу в самом конце опередив сборную Сербии. Болельщики этой команды полагают на своих футболистов большие надежды и верят, что тем по силам пробиться в плей-офф в непростой группе. В двух последних товарищеских поединках сборная Венгрии крупно обыграла Израиль (3:0) и допустила редкое поражение от Ирландии (1:2).

Сборная Швейцарии очень полюбила ничейные результаты, однако все еще находится в обойме и является фаворитом этой встречи. Команда утратила стабильность, которая была раньше, но все еще опасна для любого соперника, который хотя бы на минуту позволит себе лишнюю расслабленность. В прошлой игре Швейцария сыграла вничью с Австрией (1:1), а ранее не имела проблем на своем поле с Эстонией (4:0).

Информация для ставок

Венгрия смогла победить в четырех встречах из пяти последних во всех турнирах

Швейцарская сборная шесть из десяти последних матчей завершила ничьими

Сборная Венгрии проиграла два последних матча Швейцарии а тотал этим матчей превысил 4.5 гола

Прогноз

Венгрия не собирается отдавать инициативу сопернику и наверняка сможет забить, как и Швейцария не уйдет без гола. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.1.