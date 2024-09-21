«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (21.09.2024)

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21 сентября 2024, 09:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «молотобойцев» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Вест Хэм» за прошедшие четыре тура набрал четыре очка, что хорошим результатом назвать очень сложно. Команда хочет бороться за место в Лиге чемпионов, но с такой игрой это на данный момент невозможно. Хозяева будут иметь шанс исправиться в домашней игре с «Челси», который сейчас выглядит явно ярче «молотобойцев». Два последних матча «Вест Хэма» завершились ничьей с «Фулхэмом» (1:1) и поражением от «Манчестер Сити» (1:3).

«Челси» более или менее ровно вошел в сезон по сравнению с прошлыми провалами и старается набирать очки в каждой встрече. «Синие» на данный момент набрали семь очков и идут на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ . Матчи с «Вест Хэмом» для «Челси» всегда складывались по-разному, поэтому в этой встрече главное хорошо стартовать. Два последних матча «Челси» завершились победой над «Борнмутом» (1:0) и ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1).

Информация для ставок

Челси выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Вест Хэм» забивал в девяти из десяти последних домашних матчах

«Челси» выиграл три из пяти последних матчей с «Вест Хэмом»

Прогноз

«Челси» играет удачно в личных встречах с «Вест Хэмом» в последние годы и поэтому можно снова поверить в «синих». Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.98.