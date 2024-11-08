«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (9.11.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Эвертона», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по 3.4.
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0 : 0
завершен
09 ноября 2024, 18:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Вест Хэм» не очень удачно играет в нынешнем сезоне и на данный момент занимает лишь 14 место с 11 очками. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта и обязана на своем поле выигрывать, чтобы не опуститься еще ниже. Два последних матча «молотобойцев» завершились крупным поражением от «Ноттингем Форест» (0:3) и успехом с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
«Эвертон» уже приучил своих болельщиков к местам ниже середины турнирной таблицы АПЛ и в этом сезоне ничего не меняется. «Ириски» занимают 16 место с девятью баллами и нуждаются в очках, ведь опережают зону вылета всего на четыре пункта. В прошлом туре «Эвертон» на выезде проиграл «Саутгемптону» (0:1), а 26 числа поделил очки на своем поле с «Фулхэмом» (1:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних матча «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Вест Хэма» при двух поражениях
Прогноз
Обе команды умеют атаковать и вряд ли вратари смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.