«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (9.11.2024)

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08 ноября 2024, 09:01

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Эвертона», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Вест Хэм» не очень удачно играет в нынешнем сезоне и на данный момент занимает лишь 14 место с 11 очками. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта и обязана на своем поле выигрывать, чтобы не опуститься еще ниже. Два последних матча «молотобойцев» завершились крупным поражением от «Ноттингем Форест» (0:3) и успехом с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Эвертон» уже приучил своих болельщиков к местам ниже середины турнирной таблицы АПЛ и в этом сезоне ничего не меняется. «Ириски» занимают 16 место с девятью баллами и нуждаются в очках, ведь опережают зону вылета всего на четыре пункта. В прошлом туре «Эвертон» на выезде проиграл «Саутгемптону» (0:1), а 26 числа поделил очки на своем поле с «Фулхэмом» (1:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Вест Хэма» при двух поражениях

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и вряд ли вратари смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.