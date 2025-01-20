«Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.01.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.79. Поставить на «Мальорку» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 23:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Вильярреал» набрал всего четыре очка в пяти последних турах Ла Лиги, что нельзя назвать хорошим результатом. Команда опустилась на шестое место с 30 набранными баллами и лишь по дополнительным показателям обходит своего нынешнего соперника. Победа поможет оторваться от конкурента и возможно сократить расстояние до топ-4, которое сейчас составляет девять пунктов. Два последних матча «Вильярреала» завершились поражением от «Реала Сосьедад» (0:1) и крупной победой над «Леганесом» (5:2).
Болельщики «Мальорки» могут быть довольный своей командой, ведь она показывает неплохие результаты уже полтора сезона. Коллектив заслуженно занимает шестое место с 30 баллами, но впереди их ждет выездной матч с конкурентом, где и ничейный результат наверняка будет считаться вполне приемлемым. В прошлой игре «Мальорка» крупно проиграла «Реалу» (0:3), а в кубке Испании уступила «Понтеведере» (0:3).
Информация для ставок
- «Вильярреал» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Мальорка» проиграла пять из семи последних матчей на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Оба клуба делают ставку на результат, поэтому результативного футбола от них в этот раз ждать точно не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.