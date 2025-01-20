«Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.01.2025)

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сегодня, 11:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.79. Поставить на «Мальорку» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Вильярреал» набрал всего четыре очка в пяти последних турах Ла Лиги, что нельзя назвать хорошим результатом. Команда опустилась на шестое место с 30 набранными баллами и лишь по дополнительным показателям обходит своего нынешнего соперника. Победа поможет оторваться от конкурента и возможно сократить расстояние до топ-4, которое сейчас составляет девять пунктов. Два последних матча «Вильярреала» завершились поражением от «Реала Сосьедад» (0:1) и крупной победой над «Леганесом» (5:2).

Болельщики «Мальорки» могут быть довольный своей командой, ведь она показывает неплохие результаты уже полтора сезона. Коллектив заслуженно занимает шестое место с 30 баллами, но впереди их ждет выездной матч с конкурентом, где и ничейный результат наверняка будет считаться вполне приемлемым. В прошлой игре «Мальорка» крупно проиграла «Реалу» (0:3), а в кубке Испании уступила «Понтеведере» (0:3).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мальорка» проиграла пять из семи последних матчей на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба делают ставку на результат, поэтому результативного футбола от них в этот раз ждать точно не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.