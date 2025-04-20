«Вильярреал» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (20.04.2025)

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сегодня, 10:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.8. Поставить на гостей можно за 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Вильярреал» набрал семь очков трёх последних турах Ла Лиги, что является хорошим результатом. Команда поднялась на пятое место с 51 набранными баллами и отстаёт от «Атлетика» на 6 пунктов. Победа поможет оторваться от конкурента, разница между ними составляет всего 3 очка. Два последних матча «Вильярреала» завершились ничьёй с «Атлетиком» (0:0) и победой над «Бетисом» (2:1).

«Реал» Сосьедад не теряет надежды появиться в восьмёрке лучших команд лиги. Отставание от восьмого места(«Сельта») всего 2 очка. У клуба сыграно на 1 матч меньше, что даёт преимущество. Две последние встречи команды завершились победой над «Лас-Пальмасом» (3:1) и поражением от «Мальорки» (0:2)

Информация для ставок

«Вильярреал» не проигрывал три последних матча

Три прошлых домашних поединка «Вильярреал» не выигрывал

Четыре из пяти прошедших встреч «Реал» Сосьедада закончились с тоталом больше 3 голов

Прогноз

Оба клуба делают ставку на результат, поэтому рекомендуем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.